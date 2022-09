Vigastusest taastuv Rasmus Mägi: see on olnud päris vajalik kogemus

„Treenitus on tegelikult täitsa okei. Usun, et oktoobri keskpaigaks või teiseks pooleks ehk uue hooaja ettevalmistuse alguseks on lähtepositsioon võib-olla isegi parem kui eelmistel aastatel,” rääkis 400 meetri tõkkejooksja esmaspäeval Õhtulehele.