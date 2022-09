Carlsen süüdistab 19aastast vastast petmises. Külaots: ma ei kujuta ette, kuidas ta saanuks seal sohki teha

Spekulatsioone on palju: alustades sellest, et maailma edetabelis (FIDE) 49. kohale kerkinud Niemannil õnnestus hankida enne matši Carlseni mänguplaan, ja lõpetades sellega, et ta sai vibreerivate anaalhelmeste kaudu infot ilmeksimatult malerobotilt.

Eesti suurmeister Kaido Külaotsa sõnul on pettust raske ette kujutada, ent samas ta tunnistas, et nii USA maletaja võit kui ka ülikiire areng on väga üllatuslik.