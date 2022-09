USKUMATU SAAVUTUS! Jälle neljandal üleminuti värava löönud Eesti jättiski EM-valiksarjas Itaalia jalgpallurid pika ninaga. Kapten: täna pidutseme, homme töötame edasi

Eesti U19 jalgpallikoondis lõhkas suuremat sorti üllatuspommi, kui suutis EM-valiksarja lõpetuseks jätta selja taha nii Itaalia kui Bosnia ja Hertsegoviina eakaaslased ning murda eliitringi. See tähendab, et erinevalt Itaaliast on Eesti U19 koondis Euroopa 28 kõige parema seas.