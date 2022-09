HÄSTI! Avaveerandi kaotanud Kalev/Cramo sai Horvaatia klubi üle kindla võidu

Leedus Jonava linnas toimunud matšis võitis Horvaatia klubi avaveerandi 25 : 21. Järgmise kümne minutiga viskas Kalev aga 31 silma vastaste 11 vastu ning läks poolajapausile ees 52 : 36. Kolmandal veerandil Eesti klubi edu aina kasvas ning lõpuks võeti kindel võit.

Kalev tabas muljet avaldavalt hästi kaugviskeid: 30 teele saadetud kolmesest läbis korvirõnga 15 ehk pooled. Väljakult tabati viskeid kokkuvõttes 51,6% täpsusega (33/64). Zagrebi meeskonnal oli see protsent mõnevõrra kehvem – 45,8 (22/48).

Järgmisena läheb Kalev vastamisi Kosovo meeskonna Priština Sigaliga. Edu korral tuleb põhiturniirile pääsemiseks alistada veel üks klubi. Võimalikke finaalivastaseid on kolm: Craiova SCM (Rumeenia), Jonava CBet (Leedu) ning Kapfenbergi Bulls (Austria). Cedevita Junori jaoks on Europe Cup läbi.