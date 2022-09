Koroonavaktsiinist loobunud NBA staar kaotas 100 miljonit dollarit

Irving on esindanud Brooklyn Netsi alates 2019. aastast. Eelmisel hooajal sai ta oma meeskonna kodumängudel kaasa teha alles märtsis, sest New Yorgi osariik oli varem takistanud vaktsineerimata inimeste sisenemist siseruumides toimunud üritustele.

Oktoobris algaval hooajal esindab Irving endiselt Netsi ja talle makstakse 36,5 miljonit. Pärast seda on tulevik lahtine. Mullu loodeti, et 30aastane sportlane pikendab klubiga lepingut, kuid vaktsiinivaidlus muutis olukorra keeruliseks.

Netsi peamänedžeril Sean Marksil on kogu loost oma nägemus. Tema sõnul ei käskinud klubi Irvingil end vaktsineerida. „Asi on selles, kes on usaldusväärsed inimesed. Kellelegi pole esitatud ultimaatumit, et ta peab vaktsiini kasutama. Valik on täiesti isiklik,“ lausus Marks.