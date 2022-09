SUPER! Tänak võitis Uus-Meremaal avakatse, Rovanperä alles kuues. „Tegelikult polnud üldse lõbus.“

MM-sarja üldliider Kalle Rovanperä oli alles kuues, jäädes eestlasele alla 2,6 sekundiga. Laupäeval 22. sünnipäeva tähistav soomlane tunnistas ka ise, et 1,78 km pikkune katse ei õnnestunud kõige paremini. „Üsna s*tt läbimine. Kuid tore näha nii palju inimesi raja ääres. Muidugi on õhus pinget, aga loodetavasti saame sel nädalavahetusel hästi hakkama. Esimesena teele minna on keeruline, aga anname endast parima,“ lausus Toyota piloot WRC All Live'is vahetult pärast katset.

Rovanperäl on sel etapil taas teoreetiline šanss kindlustada MM-tiitel. Ainus, kel on vähegi realistlik võimalus see talt napsata, on Tänak – kolm rallit enne hooaja lõppu eristab kaht pilooti 53 punkti. Eesti ralliässa sõnul polnud publikukatse Uus-Meremaal kõige meeldivam. „Eks me näe, milleks suutelised oleme. Need piruetid oli nagu tsirkus. Mu pea käib ringi, pole aimugi, mispidi tee läheb. Tegelikult pole üldse lõbus,“ sõnas Tänak muiates.