Rovanperä ei mõtle Loebi rekorditele: sisetunne ütleb, et ma ei sõida MM-sarjas 15 aastat

Toyotaga kihutaval Soome ässal on võimalik juba Uus-Meremaa rallil kindlustada MM-tiitel: selleks tuleb tal koguda seal Ott Tänakust seitse punkti rohkem. Kui seda ei juhtu, on enne hooaja lõppu ees veel kaks etappi.

Rovanperä on karjääri jooksul võitnud seitse etappi, neist viis on tulnud tänavu. Kui Loeb teenis oma esimese rallivõidu 28- ning tuli esmakordselt maailmameistriks 30aastasena, siis tekib paratamatult küsimus: kas ja millal lööb Soome talent üle prantslase rekordid.

48aastane Loeb on üheksakordne maailmameister ja võitnud kokku 80 rallit, seejuures neist viimane tuli tänavu Monte Carlos. Tänavust MM-sarja valitsejat ei paista need rekordid aga eriti huvitavat. Intervjuus portaalile DirtFish pakkus ajakirjanik Colin Clark välja kaks varianti: Rovanperä kas domineerib MM-sarja järgmised 20-25 aastat või hakkab nelja-viie aasta pärast uut väljakutset otsima. „Teine variant on esimesest märksa tõenäolisem,“ vastas Rovanperä.