Venemaa saadab sõtta ka tippsportlased

Venemaa spordiminister Oleg Matõtsin on avalikult välja ütelnud, et tippsportlased ei tohiks olla kuidagi eelisseisus, vaid peaksid samuti sirge seljaga Ukrainasse sõdima minema. Inside the Games kirjutab, et nii mõnigi Venemaa spordiäss, näiteks 23aastane iluuisutamise Euroopa meister Dmitri Alijev ja 37aastane endine jalgpallikoondislane Dinijar Biljaletdinov, on juba kutse saanud.

Venemaa telekanal Matš TV teatas, et sama saatus on tabanud ka Alijevi 22aastast ametivenda Makar Ignatovit, möödunud aasta Venemaa meistrivõistluste hõbedameest.

Venemaa olümpiakomitee president Stanislav Pozdnjakov on öelnud, et sportlased peaksid tundma uhkust, kui neid sõtta kutsutakse. Mitmed meie idanaabri spordialaliidud, näiteks lumelauaspordiliit ja jalgrattaspordiliit, on kinnitanud, et mõni nende atleet on juba armeesse värvatud.

„Spordikogukond ei tohiks olla mingi peen seltskond, kel peaks olema mingisugused eksklusiivsed privileegid,“ lausus spordiminister Matõtsin foorumil „Venemaa – spordijõud““, vahendab Venemaa riiklik uudisteagentuur TASS.

Ta lisas: „Näeme, et meie sportlased on varasematel aastatel näidanud end patriootidena, ja loodan, et teevad seda ka nüüd. Sõjalise erioperatsiooni alguses kuulutati seda korduvalt, toetati avalikult presidenti ja avaldati täiesti ühemõttelist arvamust, et sport on üks perekond.

Kõik probleemid, raskused ja ülesanded, mida riik praegu lahendab, lahendab sport ühes kõigiga. Ei tule ega tohigi olla eksklusiivsust. Jah, me mõistame, et sportlased ja treenerid on kulla hinnaga, eriti need, kes on koondislased ja valmistuvad olümpiamängudeks, koondislased.“