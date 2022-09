GALERII | Tuletõrjealarmid rikkusid Kaia Kanepi öö, aga mitte mängu!

„Mul oli päris keeruline alguses. Ma ei saanud päris mängu rütmi sisse. See et ma eile nii hilja lõpetasin ja ma tegelikult magasin päris kehvasti. Ei olnud päris nii hea tunne kui eile mängu alustades. Aga siis ma sain kuidagi mängu sisse elatud – tegelikult tal teises setis oli palju võimalusi, aga neil hetkedel kui tal need võimalused olid, mängis tema kehvemini ja mina paremini,“ võttis Kanepi kohtumise kokku. „Hästi ebamugav vastane. Ta lõikab palju erinevatesse väljaku nurkadesse. Keeruline mäng oli.“