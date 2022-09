Verstappen peab enda varajast tiitlišanssi ebareaalseks

Verstappen on võitnud senisest 16 etapist 11, seejuures viis eelmist. Tal on koos 335 punkti, mida on 116 võrra enam kui Charles Leclercil (Ferrari) ja 125 võrra rohkem kui tiimikaaslasel Sergio Perezil. Etapivõit annab 25 punkti. Kuigi hollandlase teine järjestikune MM-tiitel on ilmselt vaid vormistamise küsimus, ei usu Verstappen, et ta suudab seda juba pühapäeval Singapuris.

„Peaksin võitma ja Checo peaks lõpetama neljandana või tagapool ning Charles kaheksandana või tagapool. See on pisut ebareaalne, seega ma ei mõtle selle peale,“ vahendab Verstappeni sõnu Autosport.

„Tahan lihtsalt nädalavahetust nautida ja muidugi proovin võita.“

Ta lisas, et isegi eelistaks tiitlit kindlustada nädal hiljem Jaapanis, mis on Red Bulli mootoritarnija Honda kodumaa. F1 karussell pole sinna koroonapandeemia puhkemisest saati kordagi jõudnud.

„Ootan suure põnevusega Jaapanisse naasmist,“ ütles Verstappen. „Suzuka ringrada on äge ja mul on sealt üsna erilised mälestused. Juhtisin esimest korda F1-masinat sealsel vabatreeningul ja mäletan seda igavesti. Jah, see on tõepoolest Hondale justkui koduetapp.

Pealegi on see minu arvates esimene reaalne šanss tiitlit võita. Seega ootan küll praegu huviga Singapuri etappi, aga olen juba väga põnevil ka järgmise nädalavahetuse osas.“

Kuigi stressivabam hooaja lõpp on tore, nentis Verstappen, et osa temast tahtnuks pidada Leclerciga ägedamat lahingut. Meenutagem, et Ferrari piloot omas kolme etapi järel tiitlikaitsja ees 34punktilist edu, ent seejärel on Leclerci tabanud nii tehnilised kui ka taktikalised äpardused ning sisse on lipsanud ka mõni sõiduviga.