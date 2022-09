GALERII | Kontaveiti ettevalmistus vingeks võiduks oli sõna otseses mõttes okkaline

Eestlastel on teatavasti nii, et algul ei saa vedama. Nõnda kaotaski Anett Kontaveit (WTA 4.) Tereza Martincova (WTA 75.) vastu oma esimese servigeimi. Seepeale aga polnud võimalustki, et külaline Tšehhimaalt võiks Eesti esireketi pidama saada. Kontaveiti võidunumbrid olid 6 : 2, 6 : 1.