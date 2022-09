Taani jalgpallikoondis avaldab MMil korraldajate vastu meelt

Täpset hukkunute arvu ei oska ilmselt keegi ütelda, kuid The Guardiani 2021. aasta veebruaris avaldatud uurimus tuvastas vähemalt 6750 surnud ehitajat, kes olid pärit Indiast, Pakistanist, Nepalist, Bangladeshist või Sri Lankalt.

Inimõigusorganisatsioon Human Rights Watch juhib pidevalt tähelepanu sellele, et MMiga seonduvat infrastruktuuri ehitavate tööliste tingimused põrgulikult kuumas kliimas on orjalikud, aga palk kehv.

„Kataris surma või viga saanud võõrtööliste pered ütlevad, et on lootust kaotamas,“ kirjutas Human Rights Watch kuu aega tagasi oma kodulehel. „Neil pole juriste, tuge ega kontakte [MMi] sponsoreerivate firmadega. Neil on piiratud vahendid kontakteerumaks FIFA või Katari riigiga, et nõuda kompensatsiooni.

Majanduslikud raskused võivad nii mõnegi töötaja lapsele tähendada, et ta peab minema noores eas tööle või abielluma, sest perel pole raha, et neid toita või kooli saata.“

Nende probleemide taustal otsustasid Taani jalgpalliliit ja varustusepartner Hummel saata meeskonna MMile ühevärvilistes vormides (punane, valge ja kolmanda valikuna must), millel pole kaugelt näha ühtki logo, sest need on riietega sama värvi.

„Me ei soovi olla nähtavad turniiril, mis on maksnud tuhandetele inimestele nende elu,“ teatas Hummel kolmapäeval. „Toetame Taani koondist lõpuni välja, aga see ei tähenda, et toetaksime Katari korraldajana. Usume, et sport peaks tooma inimesi kokku. Kui see seda ei tee, tahame teha avalduse.“

