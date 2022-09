Maailmarekordimees Duplantis tahab taset veelgi tõsta, aga tal on ootamatu takistus

Reedel esilinastub Duplantisest rääkiv dokumentaalfilm „Born to Fly“ (eesti k „Sündinud lendama“), mis näitab, kui keeruliselt kulges tal teismeeas üleminek 18 hoovõtusammult 20le. Sellega seoses uuris Rootsi väljaande Aftonbladet ajakirjanik temalt, et kui 20 sammu on väga hea, siis kas 22 poleks parem.

Duplantis noogutas. „Jah, eesmärk on 22 sammu. Mulle väga meeldiks seda proovida. Probleem on selles, et suurem osa hoovõturadasid on liiga lühikesed. Nad on enamasti 46-47 meetri pikkused, ma vajan juba praegu 45 meetrit. Seega oleks [lisasammude korral] tarvis veel viit meetrit, mis pole tiitlivõistlustel probleem. Aga probleemne oleks see, kui peaks võistlustele erinevalt lähenema. See rikuks rütmi.“

Niisiis jääb praegu lahtiseks, kas Duplantis proovib üle minna 22 sammule. Küll on tal mõttes üks teine muudatus. „Plaanin võtta viis sentimeetrit pikemad teibad, võimalik, et juba järgmisel aastal. Ehk siis liigun 5.20 pealt 5.25ni,“ avaldas ta.

„Pikkuse lisamine kõlab lihtsalt, aga et sellest kasu lõigata, on vaja rohkem kiirust, rohkem jõudu ja head nurka. Usun, et see toimib. Ma pole veel oma lage saavutanud.“