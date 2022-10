UUS-MEREMAA RALLI: mudaga hädas olnud Tänak sai taas ajatrahvi, Rovanperä liigub MM-tiitli kursil

Neuville'i hädad on Tänakule väga kehv uudis, sest kuigi hetkeseisul lahutavad teda Rovanperäst Ogier ja Evans, siis on kõik kolm viimast Toyota piloodid ja võib võtta mürki, et nemad ei astu sama reha otsa, mis Hyundai viimasel etapil Kreekas – vajadusel antakse tiimikaaslastele käsk Rovanperä endast mööda lasta, et Tänaku võimaliku võidu mõju MM-sarja üldarvestusele minimeerida.