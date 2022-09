UUS-MEREMAA RALLI: Tänak juhib! Aga vihm hoidis Rovanperä mängus

Tegelikult pidanuks rallit juhtima Sebastien Ogier, kuid tema kaotas päeva viimasel kahel katsel paraja portsu sekundeid, kuna üks üle rallitee ulatunud oks kiskus tema Toyota Yariselt maha märgatava osa tagatiivast, mis kiirel rallil mõjutab märgatavalt masina survejõudu ja segab kiiresti kurvide läbimist. See tähendas, et Ogier langes viimase katsega kolmandaks, lastes lisaks Tänakule (edu 6,7 sekundit) mööda ka Elfyn Evansi (kaotab Tänakule +0,2) ja edestades Rovanperä (+7,2).

Rovanperä, Tänak ja Evans on MM-sarja tipmise neliku mehed. Kruusarallil ei ootaks reedesel päeval nende nimede tipust leidmist, sest tavaliselt peaks nad tegelema teede rivaalidele tolmust puhastamisega. Uus-Meremaal sadas aga vihma, mis tähendas aga eessõitjate piina eduks muutmist, kuna iga järgneva autoga läksid teed aina mudasemaks.

Ralli seis reedese võistluspäeva lõpuks Foto: Kuvatõmmis / ewrc-results.com

Ainsa esineliku mehena ei leidnud kuidagi reedel kindlust Thierry Neuville, kes tegi kaks korda pirueti ja hoiab alles kuuendat kohta (+45,6).

Neuville'i hädad on Tänakule väga kehv uudis, sest kuigi hetkeseisul lahutavad teda Rovanperäst Ogier ja Evans, siis on kõik kolm viimast Toyota piloodid ja võib võtta mürki, et nemad ei astu sama reha otsa, mis Hyundai viimasel etapil Kreekas – vajadusel antakse tiimikaaslastele käsk Rovanperä endast mööda lasta, et Tänaku võimaliku võidu mõju MM-sarja üldarvestusele minimeerida.

Reedese päeva alustuseks haaras rallil juhtohjad M-Sporti mees Craig Breen, kuid iirlane sõitis viiendal katsel kraavi ja pidi lõpuks päeva katkestama.