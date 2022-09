VIDEOD | HIRMUS VIDEO: NFLi täht sai vopsu kuklasse ja vajas haiglaravi

Dolphins mängis Cincinnatis kohaliku Bengalsiga, kui nende ründeliin teisel veerandil vastaste surve all kokku varises ja Bengalsi kaitsjad Tagovailoat kottima jõudsid. Mängujuhi rebis maha Josh Tupou, kes võttis vastase korralikku haardesse ja tegi heite, mis kuulus pigem profimaadluse valda kui jalgpalliväljakule. Oluline on siiski rõhutada: kaitsja ei teinud midagi valesti, tema ülesanne ongi vastast rappida ja ta tähistas mängujuhi pikali rebimist igati teenitult.

Tupou selja taga rullus lahti aga võigas stseen: oma kuklale kukkunud Tagovailoa sõrmed väändusid ebaloomulikku asendisse ja kohe tõttasid kohale meedikud, et selge peapõrutusega mängujuhti tohterdada. Selleks kulus 10 minutit ning Tagovailoa viidi otse väljakult haiglasse, kus ta oli kontaktivõimeline, liigutas kõiki oma jäsemeid ning pidi neljapäeva õhtul veel välja kirjutatama, et koos ülejäänud meeskonnaga Miamisse lennata. Pettunult, sest Dolphins kaotas 15 : 27.

Kuigi peapõrutused on Ameerika jalgpallis tihe vigastus, siis Tagovailoaga juhtunu on täiesti andestamatu: seda põhjusel, et alles eelmisel nädalavahetusel võõrustas Dolphins kodustaadionil Buffalo Billsi ja 21 : 19 võidumängus, kus ta samuti teisel veerandil jõhkralt maha niideti. Pärast seda olukorda oli mehel silmnähtavaid probleeme kõndimisega. Kuidas ta juba neli päeva hiljem taas väljakule lubati, on täiesti arusaamatu.