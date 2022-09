Võrkpalliliiga seis on s***: kunagine lipulaev on kuivanud aerupaadiks

Kolme Läti klubi kõrval paneb Eesti välja neli tiimi – kuid on palju väita, et meil on säilinud status quo, sest kaks pika ajalooga Tallinna meeskonda, Selver ja TalTech, panid leivad ühte kappi (Peatreener Andres Toobal: „Stabiilsuse mõttes oli vaja klubid kokku panna, et anda üldist rahulolu mängijatele ja kogu staffile. Sedasi edasi minna oli väga keeruline.“). Jätkava Pärnu ja Tartu kõrval naaseb meistriliigakaardile Võru.

„Mõtle, kui praegu meid ei oleks. [Pärnu peatreener] Toomas Jasmin tegi siin nalja, et tahaks olla kevadel eestikatel poolfinaalis. Meieta ta oleks saanud öelda, et tahaks olla medalil. See on ikka päris paha lugu, et meil on ainult neli meeskonda,“ hindas olukorda Barrus Võru klubi peatreener Oliver Lüütsepp. „Ma julgen täna vastu rinda taguda, et me ajame õiget asja ja see asi, mille me käima tõmbasime, päästab täna kogu Eesti võrkpalliliiga.“