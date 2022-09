Kõigest 14aastane judoka Emma-Melis Aktas heidab matil maha endast viis aastat vanemaid ja suuremaid noormehi

Emma-Melis treenib juba mitu aastat Egert Ehari käe all, kes nüüd tegutseb Tartu uues judoklubis Olümpiko, aga varem õpetas sportlasi Tartu Do klubis. Judoga tutvus Emma-Melis aga oma kodulinnas Elvas kõigest viieaastasena, kus spordiklubis Altia oli tema esimene treener praegune Elva valla spordijuht Marek Pihlak. Matile viis ta esimest korda isa, kes käis Elva gümnaasiumi all keldrikorrusel asuvas jõusaalis trennis ning märkas kõrval toimuvat judotreeningut. „Ta otsustas, et tahab mind judotrenni panna. Ega nii väiksena me siis ju tegelikult judot ei teinud, vaid pigem mürasime niisama,“ muigas Emma-Melis.