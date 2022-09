EM-VALIKSARJA TUGEVUSGRUPID SELGED: kuhu asetusid Eesti ja teised 15 koondist, kellele on meil vaja pöialt hoida?

Eesti jaoks on seekordne EM-valiktsükkel eriti oluline, sest selle abil on võimalik finaalturniirile pääseda kahel moel. Üks variant on ise tulla grupis kahe parima sekka, teiseks peame lootma, et viieteistkümnest Rahvuste liiga A-divisjoni meeskonnast suudab valiktsükli läbi EMile kvalifitseeruda vähemalt 12 ja siis pääseb äsja D-divisjoni võitnud Eesti play-offi. Seega tuleb Eesti kõrval pöialt hoida Austriale, Belgiale, Hispaaniale, Hollandile, Horvaatiale, Inglismaale, Itaaliale, Poolale, Portugalile, Prantsusmaale, Šveitsile, Taanile, Tšehhile, Ungarile ja Walesile. Korraldajana on EMil endale juba koha taganud Saksamaa.