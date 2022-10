SAJANDI SPORDISÜNDMUS: Anett Kontaveit vs. Kaia Kanepi – mõisa peale!

18. mai 2022. Eesti tenniseliit hõikab avalikult välja, et Tallinnas toimub esimest korda WTA-turniir. Pressikonverentsil osaleb ka Anett Kontaveit, kes peab vastama küsimusele, kas me näeme tema ja Kaia Kanepi finaali.

„Mulle tundub et see on kõigi eesti ajakirjanike unistus,“ vastab Kontaveit naerdes. „Kas see on minu isiklik unistus… Muidugi oleks tore, kui kaks Eesti mängijat mängiks omavahel finaalis. See oleks erakordne sündmus meie publikule.“

Kui täpselt nädal aega tagasi loositi koduse turniiri võistlustabel, sai selgeks, et unelmate finaali ei näe, sest kaks kanget eestlannat paigutati samale tabelipoolele. Ent Tondi tennisekeskuses hakati kohe pidama arutelusid, kas Kanepi ja Kontaveit peavad oma duelli maha poolfinaalis.