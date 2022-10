ÕL USAs | Kriisa ja Veesaare peatreener Tommy Lloyd: Kerr on enim arenenud mängija, Henri on valmis tiimi rohkem aitama, kui ise arvab

Arizona ülikooli korvpallitiimi peatreener Tommy Lloyd (47) polnud paljude Wildcatsi – niimoodi kutsutakse kooli spordivõistkondi – poolehoidjate eelisvalik, ent esimese hooajaga on kõik kohalikud teda toetama asunud. Henri Veesaare ja Kerr Kriisa juhendajana on ta ka Eesti korvpallifännide kõrgendatud tähelepanu all ning uskudes ligemale 21aastase kogemusega treeneri sõnastatud ootusi uueks hooajaks, tasub meie koondise tulevikutähtedel silma peal hoida ka ookeani taga.