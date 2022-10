SÄRGIPAHANDUS: Maroko süüdistab Adidast kultuurivarguses

Võimalik, et see poleks teema, kui naabrid saaksid omavahel hästi läbi, ent Maroko ja Alžeeria on aastakümneid maid jaganud. Siiani käib vaidlus Lääne-Sahara üle. Aastal 2021 katkestas Alžeeria diplomaatilised suhted Marokoga, sest süüdistas läänenaabrit vaenulikes tegudes. Maroko peab seda lüket täiesti põhjendamatuks.