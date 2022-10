FOTOD | Tallinnas raamatut esitlenud hokiäss Liivik võlub soomlasi tantsusaates: see on hull inimeksperiment!

Kuigi raamat kõneleb paljuski Liiviku kui sportlase kujunemisloost, on ka spordikauge inimese jaoks tegemist põneva lugemisega, kus joonistub jõuline kontrast 1990ndate alguse Eesti ühiskonnakorralduse ja toona justkui valgusaastate kaugusel tundunud Soome vahel.

Lisaks litri tagaajamisele on Liivik kuulsust kogunud mitmete räpilugudega ja on populaarne hokikommentaator. Praegu vallutab ta soomlaste südameid MTV3 saates „Tantsud tähtedega“. Seejuures ei suuda ilmselt paljud televaatajad varjata oma imestust, et hokiväljakul agressiivne Liivik võib tantsupõrandal niivõrd nõtkelt puusi hööritada. Eelmisel nädalal teenisid nad treener Katri Mäkineniga kohtunikelt fokstroti eest senise võistluse rekordpunktid (27 30st võimalikust).

Liivik nimetas tantsuvõistlust Ilta-Sanomatiga vesteldes hulluks inimeksperimendiks. „Olen uhke, et julgesin seda teha. Minu lugupidamine kõikidele osalejatele. See on hull kontseptsioon. Olen juba end ületanud. Mul pole mingit survet, võtan nädal korraga,“ kõneles ta Soome ajakirjanikule.

Milline on Liiviku tantsutaust? „Täielik null,“ tunnistas ta. „Keskkoolis meenutasin vanu tantse, aga üldiselt olen harjunud tantsuplatsil pisut teisiti liikuma kui „Tantsud tähtedega“ saates.“

Jäähoki, mis nõuab fenomenaalset kiirust, jõudu, vastupidavust ja koordinatsiooni, on tema hinnangul märksa lihtsam tegevus. „Tantsupõrandal tuleb arvestada nii paljude asjadega. Esiteks tuleb meeles pidada koreograafiat. See oli ka põnev protsess pärast kõiki neid peapõrutusi. Tuleb püsida rütmis, pidada meeles, millal on vaja teha chasse-samm ja milline on käte ja hüppeliigeste hoiak,“ kirjeldas endine hokiäss.

Ta lisas: „Tantsimine on vaimselt kurnav. Kui unustad ühe koha ära, siis hiljem mõtled: „Mida kuradit ma nüüd teen?!“.“

Õhtuleht on Liiviku tegemistest kirjutanud aastate jooksul nii mõnegi põhjalikuma loo (vt seotud lugude alt). Praegu töötab ta näiteks Soome hokiliiga eksperdina ja ajab hobi korras muusikutest sõpradega isegi litrit taga.