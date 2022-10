Kas Red Bulli väidetav susserdamine rebib Verstappenilt mulluse tiitli?

Teine, kelle poole näpuga näidatakse, on Aston Martin. Viimane astus väidetavalt natuke üle 145 miljoni USA dollari piiri, Red Bull rohkem. Rõhutagem, et tegemist on praegu mitteametliku infoga. Rahvusvaheline autospordiliit FIA teatas reede õhtul, et protsess alles käib ning kui tuvastatakse mõni rikkumine, siis sellega tegeletakse vastavalt reeglitele. Sky Sports märgib, et FIA teade peaks tulema 5. oktoobril.

Suur rikkumine (enam kui 5% eelarvest) võib kaasa tuua ka punktikaotuse, mis omakorda võib ohtu seada Verstappeni MM-tiitli, sest ta edestas Lewis Hamiltoni (Mercedes) vaid kaheksa punktiga.

Red Bulli boss Christian Horner ütles Sky Sportsile, et pole võimalikust rikkumisest midagi kuulnud ning tema andmetel kõik arvud klappisid.

See, et FIA pole spekulatsioone ametlikult kinnitanud, ei takista teiste tiimide juhtidel sõna võtmast. Üks kriitikuid on Mercedese pealik Toto Wolff: „Naljakas, et Christian nii ütles, sest neid on juba kuid uuritud. Võib-olla ta ei suhtle oma finantspealikuga. Meid kõiki on põhjalikult uuritud ja nagu aru saame, siis on üks tiim teinud väikese rikkumise, mis on rohkem protseduurilise iseloomuga, ja teine on ületanud eelarve piiri suurelt ja põhimõtteliselt ning seda juhtumit ikka veel uuritakse. See on paddock'is avalik saladus.“

Wolff jätkas: „Me peame läbi ajama kasutatud juppidega ega arene nii nagu võiksime. Oleme koondanud üle 40 inimese, et seatud piiridesse mahtuda. Ma ei kujuta ette, mitukümmend miljonit me pidime ümber korraldama, et lage mitte ületada. Kui keegi pole seda teinud või kompab piire, siis on iga miljon tohutu mahajäämus.

Isegi, kui rikkumine on nii-öelda pisike ehk alla viie protsendi, tähendab see, et sa võid kulutada seitse miljonit rohkem kui teised. Kui see toob kaasa kerge karistuse, siis me kõik hakkame seda viie protsendi piiri kompama.“

Teine Red Bulli kange konkurent Ferrari utsitas FIA-t olema karm ja täiesti läbipaistev. „Pole enam saladus, et kaks meeskonda rikkusid 2021. aasta eelarve reegleid. Üks märkimisväärselt, teine vähem. Meie hinnangul on see väga tõsine asi ja eeldame, et FIA haldab olukorda eeskujulikult,“ rääkis Ferrari võistlusdirektor Laurent Mekies Sky Italiale.