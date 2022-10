Rahvusvahelise olümpiakomitee president tahab venelasi tagasi spordimaailma, nood vastasid kriitikaga

Bach juhtis usutluses tähelepanu, et ROK peatas Venemaa olümpiakomitee liikmelisuse 24. veebruaril neli tundi pärast Vene vägede sissetungi Ukrainasse ning palus rahvusvahelistel spordialaliitudel venelasi mitte aktsepteerida ning seal riigis võistluseid mitte korraldada.

„See oli õige otsus, aga ei lahenda meie dilemmat,“ ütles Bach ja täpsustas. „Vene sportlased polnud kindlasti need, kes sõda alustasid. Neil, kes on end režiimist distantseerunud, peaks olema võimalus võistelda neutraalse lipu all. Meie eesmärk on saada Vene passiga sportlased, kes ei toeta sõda, uuesti võistlema. Aga see pole kerge.“

Venelased pole Bachi sõnavõtust just vaimustuses.