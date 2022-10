Barbora Krejčíková: see on fännide jaoks väga eriline, et minu vastu tuleb homme eestlanna

Esmalt ja ilmselgelt: palju õnne! Kolm tundi ja 22 minutit tulnud võit, selle hooaja kõige pikem WTA matš sisetingimustes. Kuidas see sinu vaatest nõnda eepiliseks kujunes?

Me lihtsalt võitlesime iga punkti eest. Tulemused käisid üles-alla – natukene tema jaoks, natukene minu jaoks. Sellepärast läkski nii pikalt. Aga ma arvan, et see oli mõlemalt poolt lihtsalt suurepärane mäng. Me mõlemad tegime fantastilisi pallivahetusi ja fännidele oli see vahva.