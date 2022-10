VASTUS KÄES! Anett Kontaveit demonstreeris Kaia Kanepi vastu, miks tema on Eesti esireket

Anett Kontaveit ja Kaia Kaia Kanepi - 6 :4, 6 : 4. Mida rohkem on tarvis öelda. 2800 inimest käisid oma silmaga vaatamas, kuidas kaks Eesti kanget tennisenaist omavahel madistasid. See tähendas, et täna oli Kontaveit parem. Mitte et ta on karjääri peale kokku parem tennisist – seda rõhutas Anett korduvalt. Aga täna oli ta üle.