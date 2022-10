Verstappen jäi potentsiaalsest kvalifikatsioonivõidust ilma, sest tema vormelis sai kütus otsa. „Miks?! Mida p*****?!“

„Miks? Mida… Miks?! Mida p*****?! Mida p***** et ütlete?! Ma ei saa aru. Milles on asi?!“ polnud Verstappen sellega ilmselgelt rahul. Boksis selgitati vormeliässale, et tal nappis masinas kütust.

Hiljem intervjuus Sky Sportsile tõdes hollandlane, et meeskond ei poleks tohtinud sellist eksimust endale lubada. „Tundsin juba eelmisel ringil [et võinuks välja sõita kiireima aja]. Viimasel ringil kutsuti mind boksi. See on uskumatult masendav ja seda poleks tohtinud juhtuda. Oleksime pidanud seda vähemalt varem ette nägema. Mina võin eksida, tiim samuti, aga see oli vastuvõetamatu. Muidugi õpime sellest, aga see oli väga halb,“ lausus Verstappen.