Anett Kontaveit: mäng Kaiaga oli eriline hetk, aga loomulikult tahan turniiri võita

„Mul oli hea meel Kaiaga siin täna väljakut jagada – poolfinaalkohtumises, rahvusvahelisel turniiril, kodupubliku ees. Ma arvan, et see oli eriline hetk. Muidugi mul on väga hea meel kuidas ma täna mängisin ja selle üle, kuidas tulemus jäi lõpuks,“ tõdes Kontaveit, kui lunastas pärast tund ja 20 minutit väldanud lahingut endale pileti Tallinn Open WTA 250 turniiri finaali.