City purustas Manchesteri derbis Unitedi, pöörases hoos Haaland lõi kübaratriki, Ronaldo jäeti terveks mänguks pingile

Valitseva meistri eest said kübaratriki kirja nii Phil Foden kui ka Erling Haaland. Avapoolaja järel juhtisid nad juba 4 : 0. Teise poolaja alguses lõi Antony ühe tagasi, kuid City vastas koheselt kahe tabamusega. Lõpu eel lõi Unitedi eest kaks väravat Anthony Martial, kuid need tabamused ei muutnud midagi muud peale selle, et tegid skoori kaotajatele mõnevõrra viisakamaks.

37aastane Cristiano Ronaldo, kes oli veel eelmisel hooajal Unitedi parim väravalööja, on uue peatreeneri Erik ten Hagi käe all pidanud leppima pingipoisi rolliga. City vastu talle mänguaega ei antudki. Viiel korral maailma parimaks jalgpalluriks valitud portugallasel on sel hooajal kirja kaheksa mängu ja vaid üks tabamus, mis sündis Euroopa liigas penaltist.

Käimasoleval hooajal on ülivõimsas hoos olnud 22aastane Haaland, kellel on kaheksa liigamänguga koos tervelt 14 väravat ja kolm kübaratrikki (sama palju on Ronaldol kirjas 232 Inglismaa meistriliiga mänguga). Kõikide sarjade peale on Norra supertalent löönud 11 matšiga 17 väravat.

Lisaks kolmele tabamusele andis Haaland täna kaks väravasöötu.

Sel hooajal kaheksast mängust kuus võitnud City on liigatabelis teisel kohal, olles kogunud 20 punkti. Juhib 21 silmaga Londoni Arsenal, kolmas on 17 punktiga Tottenham Hotspur. Konkurentidest matši vähem pidanud United, kel katkes neljamänguline võiduseeria, on 12 silmaga kuues.