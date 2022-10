Tallinn Openi finaali kaotanud Kontaveit: „Ma ei oska liiga kurb selle üle olla.“

„Vastane mängis täna väga-väga head tennist. Ma ei oska liiga kurb selle üle olla,“ tunnistas Kontaveit pärast kaotust. „Üldiselt oli minu jaoks väga hea nädal. Mul on olnud nii hea meel kodus mängida ja et see turniiri siin üldse toimus. Ma võtan siit kaasa ainult positiivse emotsiooni.“