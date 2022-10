TRIBÜÜNISKANDAAL: tenniseliidu juht loodab raha tagasi nõudvate fännidega kompromissile jõuda

Probleemi olemust oli eriti ehedalt näha viimasel kahel võistluspäeval, kui Tondile tuli täismaja inimesi: viimastes ridades pealtvaatajad eelistasid seista püsti, lapsed istusid aga treppidel, et midagigi näha.

„Loomulikult ükski turniir ei lähe omaette nõksude ja äpardusteta. Eks me peame mitmeid asju natukene mõtlema, kuidas paremini lahendada. Üks kindlasti on tribüünid, mis on nii meieni see tagasiside jõudnud kui kindlasti ka paljude teisteni,“ tunnistas turniiridirektor ja Eesti tenniseliidu peasekretär Allar Hint.