GALERII | Kaheks ja pooleks kuuks koosseisust välja jäetud brasiillane tõi Levadiale kolmandal üleminutil Kalju vastu võidu

Matši alustas paremini Levadia, kes valdas rohkem palli ja oli aktiivsem pool. Neil olid ka paremad võimalused: neljandal minutil tabas Maximiliano Ugge latti ning lõi avapoolaja keskel peaga tühjast väravast üle.

Teisel poolajal tabas liiga parim väravakütt Zakaria Beglarišvili pärast Mark Oliver Roosnupu tsenderdust peaga posti. Väravaluku suutis lõpuks matši kolmandal üleminutil lahti muukida Liliu, kes saatis palli mõnelt meetrilt peaga nurka. Seejuures sekkus 32aastane brasiillane mängu alles 81. minutil ning enne tänast oli ta viimati Levadia eest väljakule jooksnud 15. juulil.

Ent mäng polnud veel läbi: mõned hetked pärast tiitlikaitsja väravat teenis Kalju penalti, kui Ugge mängis karistusalas selgelt käega. Kohtunik andis itaallasele kollase kaardi – kuna see oli keskkaitsjale mängu teine, pidi ta platsilt lahkuma. Kaspar Paur lõi seejärel aga palli 11 meetrilt üle ning sellega oligi mäng läbi.

Kalju peatreener Eddie Cardoso oli pärast kaotust küllaltki pettunud. „Me ei väärinud sellist lõppu. Aus tulemus olnuks viik, sest see oli fantastiline mäng. Esimesel poolajal valdas Levadia rohkem palli ja nende keskpoolkaitsjad tekitasid meile palju probleeme. Aga teisel poolajal saime asjad paika, kuid meil ei tekkinud ühtegi suurt võimalust. See oli väga võrdne mäng. Mõlemale meeskonnale olnuks viik parim tulemus,“ lausus ta ETV2 otseülekandes.

Liliu, kes valiti mängu parimaks, uskus juba enne matši, et suudab anda meeskonna võidule panuse. „Enesekindlus oli mul olemas. Teadsin juba eile, kui mulle öeldi, et saan jälle mängida, et see pidi nii minema. Olen üliõnnelik, et aitasin ka meeskonnal kolm punkti teenida.“

Brasiilia ründaja, kes mängis Kalju eest aastatel 2017-2019 ning oli oma teisel hooajal 31 tabamusega meistriliiga parim väravakütt, liitus Levadiaga tänavu jaanuaris. Augustis ütles toonane klubi peatreener Ivan Stojkovic intervjuus portaalile Soccernet.ee, et Liliu enam mängudes ei osale, kuigi treeningutel käib edasi.

„Klubi ja Liliu üritavad leida olukorrale lahendust. Ta on informeeritud, et ei osale enam Levadia mängudes hooaja lõpuni. See on puhas minu otsus. Ta on väga suur professionaal, ma olin temaga aus ja tema oli meiega aus. Me peame austama tema lepingut, ta treenib endiselt koos meeskonnaga,“ lausus Stojkovic.