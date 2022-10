Citylt piinliku ketuka saanud Manchester Unitedi peatreener avaldas üllatava põhjuse, miks Ronaldo terveks mänguks pingile jäi

Kui mullu Liverpool Unitedit Old Traffordil 5 : 0 seisuga nüpeldas, pidi Ronaldo platsil rassima 90 minutit. Seekord jäeti ta aga nulli peale. „Ma ei tahtnud Cristianot mängu panna austusest tema suure karjääri vastu,“ põhjendas ten Hag ajakirjanikega rääkides. „Teine asi oli ka see, et Anthony Martial vajas minuteid ja sain mängu panna tema, aga see pole peamine põhjus.“