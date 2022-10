VIDEO | Kalapüügivõistluse korraldaja paljastas labase pettuse, marus konkurendid nõudsid vanglakaristust

Et asja lähemalt uurida, võttis direktor noa ja lõikas ühe kala petise Jacob Runyani silme all lõhki. Tõde paljastus.

„Kala sees on raskused,“ hüüatas Fischer, munasuurune tinapall käes, videos, mis levib sotsiaalmeedias kulutulena.

Konkurendid läksid marru ja ülalnähtava video põhjal tundub uskumatu, et keegi neist petisele kallale ei läinud. Ta valati üle ropu sõimuga, mida pole mõtet tõlkida. Lisaks süüdistati teda ja paarimeest Chase Cominskyt, keda videos näha pole, varguses. Nad teeninuks võidu korral 30 000 USA dollarit, ent said disklahvi.

Selge, et vahelejäämine tekitab teistes elukutselistes kalameestes küsimust, kas Cominsky ja Runyan saavutasid eelmised võidud samuti pettuse abil. Kuivõrd mängus on kümned tuhanded dollarid, anti juhtum politseile uurida.

Professionaalne õngitseja Ross Robertson ütles New York Timesile, et sohitegemine on kalapüügivõistlustel suurte auhinnarahade tõttu sage nähtus. Ta loetles viise: sõbrad toovad neile varem püütud kalu; nad püüavad keelatud alal; nad panevad kalad enne võistlust puuri, nad täidavad kalu raskuse suurendamiseks jääga, mis hiljem sulab ega jäta asitõendeid.