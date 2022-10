VÕIMATU MISSIOON? Kas Kontaveit suudab ka tänavu ennast tugeva hooajalõpuga WTA finaalturniirile mängida?

Sel hooajal toimub traditsiooniline aastalõputurniir USAs Fort Worthis ning sinna on taganud koha kaks naist - maailma edetabeli suveräänne liider Iga Swiatek ning teisel kohal asuv Ons Jabeur. Kuigi Kontaveit on maailma edetabeli kolmandal real, siis tänavuse hooaja jooksvast tabelist leiab ta alles 14. kohalt. Just selle tabeli järgi selguvad kaheksa parimat, kes osalevad finaalturniiril.