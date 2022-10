KAINE MÕISTUS: Eesti jalgpallis VARbasuluseise (esialgu) ei tule

VAR-vanker hakkas Eesti jalgpallis mõtte tasandil veerema 2019. aastal, kuid veel hiljuti rääkisid vutiliidu ametlikud eravestlustes plaanist, et esialgu ostetakse paar süsteemi, mida saab kasutada vooru jooksul mõnel mängul. Nüüd aga on seis selline, et tehnika renditakse, kõigi videokaamerate pilt jookseb Lillekülla kokku, kus ühes toas istuvad videokohtunik ja tema abiline ning nii teenindatakse igas voorus ära kõik viis matši. Selleks kulub järgmise kolme hooaja (ja eelneva pooleaastase treeningperioodi) jooksul 1,2 miljonit eurot.