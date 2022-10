Käsipallikoondis peab EM-valiksarjale vastu minema kahe vasakukäelise liidrita

Eesti koosseisule peale vaadates jääb esimese asjana silma, et puudu on meie kaks vasakukäelist pommitajat, Karl Roosna ja Dener Jaanimaa. „Loomulikult tuleb rahvuskoondise treenerina alati arvestada sellega, et mõned pallurid on puudu. Kui suurtel riikidel on alati varust sama hea mees võtta, siis väikstel maadel on seis keerulisem. Suurim probleem on meil just paremsisemise koha peal, kus Roosna on vigastatud ja Jaanimaa seotud klubikohustustega Jaapanis. Õnneks on meil see-eest kogenud joone- ja tagamängijate liin,“ selgitas Eesti koondise rootslasest peatreener Thomas Sivertsson.