Eurosarjas vastamisi minevad Serviti ja Viljandi võitlevad meistriliigas

Eelmisel hooajal kohtusid võistkonnad meistriliigas omavahel neljal korral ning kui korra jäi peale Viljandi, siis kaks mängu võitis Serviti ja korra lepiti ka viigiga. Kui mulgid suutsid vastased alistada Balti liiga finaalis, siis karikaturniiri kullamängus olid omakorda paremad põlvalased. Kusjuures iga kord, kui viljandlased suutsid vastastelt punkte võtta, tehti seda just kodupubliku silme all.

Sel hooajal on Serviti alustanud võimsalt: võidetud on kõik ametlikud kohtumised. Meistriliigas on kolmes mängus vastased alistatud keskmiselt kümne väravaga ning karikaturniiril ja Balti sarjas võeti samuti kindlad punktid. Viljandi HC on pärast esimese matši komistamist Mistra vastu samuti jätkanud kindlal joonel. Balti liigas alistati kaks tugevat Leedu klubi ja meistriliigas võeti veenvad neli punkti.