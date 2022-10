Ralliekspert kritiseeris Hyundai meeskonda: ma pole kindel, kaua suudab Tänak seda veel kannatada

Tänakut edestasid Uus-Meremaal mäletatavasti MM-tiitli kindlustanud Toyota piloot Kalle Rovanperä ja tema meeskonnakaaslane Sebastien Ogier. Clarki sõnul saab öelda, et eestlasele tegi rallil ära ka tema enda tiim. „Tänaku ei alistanud sel etapil ainult kaks Toyotat, vaid ka tema enda meeskond. Ott on selgelt jätkuvalt tohutult pettunud, et tal pole istumise all stabiilset ja etteaimatavalt käituvat autot. Aga mõnes mõttes on ta sellega kohanenud ning on suuteline Hyundaid kiusama nii, et saaks võidelda esikoha nimel,“ kirjutas Clark.