MILLINE PÜHENDUMUS! Bayerni staar palkas omale appi ooperilaulja, et väljakul paremini toime tulla

Paljud tippjalgpallurid võtavad kasutusele kõik võimalikud meetmed, et võimalikult heaks mängijaks saada. Kui isiklikud kokad, psühholoogilised nõustajad ja füüsilise ettevalmistuse treenerid on üsnagi tavapärased, siis Müncheni Bayerni keskkaitsjal Dayot Upamecanol on märksa huvitavam abiline. Nimelt palkas ta omale appi ooperilaulja, et too aitaks tal oma häälekurde ökonoomsemalt kasutada.