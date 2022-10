Unitedi peatreener lubab Ronaldol talvel klubist lahkuda

Cristiano Ronaldo tahtis mäletatavasti terve suve Manchester Unitedist lahkuda, et mängida mõnes klubis, mis lööb kaasa meistrite liigas. Paraku see portugallasel ei õnnestunud: ükski teine meeskond ei paistnud olevat temast huvitatud ning ka tööandja ei tahtnud ründajast kergekäeliselt loobuda. Sel hooajal on aga viiel korral maailma parimaks jalgpalluriks valitud staarmängija jäänud pingipoisi rolli, eelmisel pühapäeval mängus Manchester City vastu ei pääsenud ta üldse platsile. Portugali koondise kapten loodab, et ehk õnnestub tal lahkuda jaanuaris – The Telegraphi andmetel ei seisaks tal seekord klubi enam ees.