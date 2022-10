SKANDAAL! Kas kohtunikud tegid Barcelonale liiga? Xavi: nad peaksid oma otsuseid põhjendama, me ei saa enam millestki aru

Kui meistrite liiga alagrupiturniir on jõudnud poole peale, on raskesse seisu sattunud FC Barcelona, kes on esimese kolme kohtumisega kogunud vaid kolm punkti. Teisipäeval kaotati võõrsil 0 : 1 Milano Interile ja selles nähakse omajagu süüd (video)kohtunikel.