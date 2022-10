Spordiala, mille Venemaa sissetung Ukrainasse hävitas. Eesti alaliidu juht: meil pole lootustki MMil võistelda

Venemaa suurimaks konkurendiks on olnud Rootsi, kes on välja tulnud ideega korraldada MM ilma Venemaata. Nii saatsid rootslased riikidele laiali oma nägemuse sellest, kuidas oleks võimalik ilma Venemaata suurturniiri korraldada. Paraku nõuab see osalejatelt aga hoopis suuremat väljaminekut kui varem.