Käsipallikoondise kapten: ilmselt jääb see mu viimaseks välishooajaks

Kokku osaleb valiktsüklis 32 meeskonda, mis moodustavad kaheksa neljaliikmelist gruppi. Finaalturniirile pääseb neist 20 ehk iga grupi kaks esimest ja neli paremat kolmanda koha meeskonda.

Seitse aastat Rumeenias Bukaresti Steaua klubis mängiva Johannsoni jaoks ei ole hooaeg liiga edukalt alanud. Koduliigas on vastu tulnud võtta mitu nappi kaotust ning eurosarjas jäädi kahe mängu kokkuvõttes kahe punktiga alla ungarlaste Ferencvarosele. "Aasta algus on läinud konarlikult, kindlasti alla ootuste. Meeskond on esinenud ebastabiilselt ja oma rütmi leidnud ei ole. Eriti lonkab rünnaku pool, kaitses on asjad paremad,“ analüüsis Johannson. „Väike lootus on, et euroliiga kogemus meid aitas, sest näitasime tund ja 45 minutit suurepärast minekut. Teise kohtumise lõpp lagunes täiesti, kui vastane viimases hädas kaitseformaati muutis," ütles Rumeenias kokku juba kaheteistkümnendat hooaega alustanud eestlane.

„Ungarlased olid täiesti mängitavad, mida näitas ka kohtumise seis enne viimast veerandtundi. Lõpuks nad tapsid meid oma füüsilisuse ja kiirrünnakutega. Kahju on sellest, et selle matši võidu korral oleks me pääsenud alagrupiturniiririle. See oleks olnud lahe kogemus. Aga ega midagi kadunud ei ole ning loodetavasti saame oma asja pärast koondisepausi kenasti käima. Tuleviku koha pealt ütleksin nii palju, et selle hooajaga väliskarjäär ilmselt lõpeb,“ rääkis alles teisipäeval eurosarjas otsustava kohtumise mänginud Johannson.

Järgneval nädala kohtub Johannson Eesti koondise koosseisus kolmapäeval võõrsil Tšehhi ja laupäeval Kalevi spordihallis Islandiga. "Koondisesse tulen alati ootuse ja lootusega. Kuigi esimeses aknas on kaks äärmiselt rasket mängu, ei tohi enda šansse iial maha kanda. Tšehhi, kes on viimastel aastatel Euroopa mõistes tõusnud järjest kõvemaks meeskonnaks, on võõrsil väga kõva pähkel. Islandi tase on aga selline, et pole väga vahet, kas mängid kodus või võõrsil," jätkas üle saja mängu Eesti koondises pidanud joonemängija.

Eesti koondisel on selles tsüklis paari erandiga kasutada pea kõik mehed. Eriti kõva on joonemängijate positsioon, kus meil on lausa kolm mängijat, kes pallurikärjääri välismaal veedavad. „Hea meel on tõdeda, et kui paremsisemise positsioon, kust on puudu Karl Roosna ja Dener Jaanimaa, välja jätta, saame kasutada parimaid mehi. Vaatamata sellele, kes rivis on või ei ole, läheme meie alati endast parimat anda. Tõesti tahaks, et järgmine pühapäev saame Kalevi Spordihallis mängida täismaja ees. Kuigi asjad on kallid, siis ehk inimesed jätavad paar ringi pesu pesemata ja tulevad selle asemel saali käsipalli nautima ning meile kaasa elama," lõpetas 37aastane koondise kapten.

Eesti koondise mängud esimeses aknas:

12.10.2022 19:10 (eesti aeg) Tšehhi - Eesti (Tšehhis)

15.10.2022 19:10 Eesti - Island (Kalevi Spordihall)

Eesti meeste käsipallikoondis algavaks tsükliks: