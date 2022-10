KONFLIKTIST KOOSTÖÖNI: Tartu tuntuim judoklubi läks lõhki

Do klubi vedava tipptreeneri Andres Põhjala käe all judot õppinud ja treeneriks kasvanud kolm meest tundsid, et neil jääb puudu omal käel tegutsemise vabadusest ning tulevikuvisioon klubi juhi Põhjala omast on erinev. Andres Põhjala pole aga siiani lõpuni aru saanud, miks treenerid lahkusid ja Do klubis pidama ei jäänud.