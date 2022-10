Ameeriklane tahab liituda Serbia korvpallikoondisega. Kriisa: rahvuskoondised kaotavad oma mõtet

Selleks meheks on 29aastane Kevin Punter, kes on varem esindanud Euroliigas Pireuse Olympiakost, Belgradi Crvena zvezdat ning Milano Olimpiat. Uut hooaega alustab ta reede õhtul Belgradi Partizani särgis, kui kohtutakse võõrsil Berliini ALBAga.

„Mul on Serbiaga eriline side. Ausalt, ma armastan Serbiat. Ma sain passi juba mõne aja eest,“ teatas New Yorkis sündinud tagamees Vecernje Novostile. „Ma olen kuulnud spekulatsiooni, et see võib juhtuda. Kui ma saan kutse, siis ma olen selleks valmis.“