Vene poksijad lubatakse taas oma lipu all võistlema. Kas Eesti alaliit võtab midagi ette? Klandorf: ei oska vastata

IBA kodulehel põhjendati otsust sellega, et sport ja poliitika peaksid olema lahus. „IBA on kindlalt veendunud, et poliitika ei tohiks sporti mitte mingisugusel moel mõjutada. Seetõttu tuleks kõikidele sportlastele tagada võrdsed võimalused.“

Enamik spordialaliite kehtestas pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse määramata ajaks keelu Vene ja Valgevene sportlastele. Seda oli soovitanud teha ka Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK), rõhutades, et oluline on kaitsta spordialade väärikust ning tagada teiste võistlejate turvalisus. IBA, kelle president on venelane Umar Kremljov, on usutavasti esimene rahvusvaheline olümpiaspordi alaliit, kes selle keelu tühistas.

Klandorf tunnistas Õhtulehele, et Eesti poksiliiduni pole infot IBA otsuse kohta jõudnud.

„Mul puudub praegu sellekohane informatsioon. Kui kongress oli, siis minu teada seal seda teemat ei arutatud. Aga arvan, et Eesti poksiliit on sellele vastu. Hetkel ei ole see küsimus mul kuidagi päevakorras. Praegu on ennatlik midagi öelda. Esialgse hinnangu järgi võib nii olla, et me ei ole sellega nõus. Võite kirjutada, et ei oska vastata, kuna seda teemat pole niipidi käsitletud,“ lausus Klandorf.

Ometi võis IBA-lt sellist otsust oodata juba eelmisest reedest, kui Kremljov ütles pressiteate vahendusel, et Vene ja Valgevene sportlased tuleks lubada võistlema. Ta põhjendas seda samamoodi, nagu oli rõhutatud tänases avalduses: sporti ja poliitikat tuleks hoida lahus.