Ülikooliderbi võitis Tartu

Tartu ülikool on alustanud liigahooaega kahe võiduga ning on hetkel ka tabeliliider. Avavoorus alistasid nad koduplatsil 72 : 70 Tallinna Kalevi. Esimeses mängus Raplale 83 : 89 alla jäänud TalTechil on seega kirjas kaks kaotust. Kõik ülejäänud meeskonnad on sel pidanud ühe mängu, hooajaga jätkatakse reedel, kui kavas on neli matši.