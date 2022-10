Hispaania tipptreener vallandati pool tundi pärast hävitavat kaotust

Sevilla on kolme mänguga kogunud ainult ühe punkti ning hoiab alagrupis Manchester City ja Dortmundi järel ning FC Copenhageni ees kolmandat kohta. Viletsate tulemuste tõttu oli juba enne mängu aimatav, et hispaanlasest juhendajale antakse peagi kinga. „Aitäh kõigile mängijatele, kes on mulle Sevillas andnud imelisi asju,“ sõnas Lopetegui pärast kohtumist Hispaania telekanalile Movistar plus. Tol hetkel polnud klubi veel vallandamisest teatanud.